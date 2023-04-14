Спорт 14 апреля 2023, 22:59 «Живет в своем мире». Медведев ответил Звереву, назвавшему его нечестным игроком Теннисист Медведев ответил на претензии немецкого коллеги Зверева о нечестной борьбе Википедия

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Российских теннисист Даниил Медведев ответил на претензии немецкого коллеги Александра Зверева о нечестности. Поводом стало желание россиянина воспользоваться во время матча со Зверевым правом взять перерыв, написал «Спорт-Экспресс».

Медведев во время брифинга сообщил, что во время игры захотел в туалет и воспользовался правом сделать перерыв, на что получил обвинения в нечестности.

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«Я иду в туалет, затем проигрываю следующие два гейма, он подает на матч, и он говорит, что я хожу в туалет, чтобы заставить его играть хуже. Саша живет в своем собственном мире», —объяснил ситуацию российский спортсмен.

Медведев добавил, что Зверев на самом деле совсем не такой, как его коллеги Каспер Руд или Андрей Рублев. Теннисист посоветовал ему сначала посмотреть на себя в зеркало, прежде чем обвинять кого-то в нечестности. Россиянин добавил, что и не заявлял о дружбе со Зверевым и сейчас ему совершенно все равно, как сложатся в дальнейшем их отношения.

«Когда он говорит, что кто-то нечестно играет, ты такой: „Хорошо, отлично“. Посмотри на себя в зеркало», —заключил спортсмен.

Даниил Медведев 13 апреля обыграл Зверева в третьем круге «Мастерса» в Монте-Карло. Матч длился три часа пять минут. В ходе игры в решающем сете Медведев взял перерыв на туалет при счете 4:3 в свою пользу. После этого спортсмены обменялись брейк-пойнтами и на тай-брейке россиянин одержал победу.

Ранее сообщалось, Даниил Медведев извинился за свое поведение перед соперником Александром Зверевым на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Masters 1000 в Монте-Карло.