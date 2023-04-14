Спорт 14 апреля 2023, 17:22 Медведев извинился за поведение на матче со Зверевым в Монте-Карло Теннисист Медведев принес извинения немцу Звереву после матча в Монте-Карло РИА «Новости»

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Теннисист Даниил Медведев извинился за свое поведение перед соперником Александром Зверевым на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Masters 1000 в Монте-Карло. Он обратился к немцу во время традиционного рукопожатия.

«Я себя как дерьмо вел, извини», — сказал российский теннисист.

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Встреча в Монте-Карло закончилась победой россиянина со счетом 3:6, 7:5, 7:6 (9:7). Спортсмены провели на корте более трех часов.

Медведев в свойственной ему манере эмоционально реагировал на неудачи в ходе игры. Он даже повредил сетку и со всей силы ударил по мячу, который попал в щит. Теннисист вступал в спор с болельщиками на трибунах и требовал перестать свистеть.

Зверев раскритиковал такое поведение россиянина. По его словам, Медведев является одним из нечестных теннисистов в мире. Он добавил, что разочарован подобной ситуацией.

Эта победа российского спортсмена над немцем стала восьмой на турнирах ATP. В четвертьфинале Медведеву предстоит сыграть с датчанином Хольгером Руне.