11 декабря 2023, 08:25
«Жирона» впервые одержала победу над «Барселоной» в чемпионате Испании по футболу
ФК «Жирона» обыграл «Барселону» и занял первую строчку в таблице Ла Лиги
Футбольный клуб «Жирона» в матче 16-го тура чемпионата Испании по футболу (Ла Лига) обыграл «Барселону» со счетом 4:2. Это первая победа команды над «сине-гранатовыми», сообщил Sports.ru.
Матч прошел в Барселоне. Первый гол забил на 12-й минуте нападающий «Жироны» Артем Довбик, второй — спустя семь минут нападающий «Барселоны» Роберт Левандовский. Другие мячи загнали в ворота соперника защитник Мигель Гутьеррес, полузащитник Валери Фернандес, нападающий «Жироны» Кристиан Стуани и полузащитник «Барселоны» Илкай Гюндоган.
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«Жирона» впервые обыграла «Барселону». Она набрала 41 очко и заняла первое место в турнирной таблице Ла Лиги. «Барселоне» досталась четвертая строчка, она набрала 34 очка. В следующем туре барселонцы встретятся с «Валенсией», жиронцы — с «Алавесом».
В рамках Российской премьер-лиги прошел матч «Краснодара» против московского ЦСКА. Он завершился со счетом 1:0 в пользу первой команды.
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