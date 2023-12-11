Спорт 11 декабря 2023, 06:46 «Краснодар» обыграл ЦСКА и стал лидером Российской премьер-лиги ФК «Краснодар» победил в матче РПЛ с ЦСКА со счетом 1:0 РИА «Новости»

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В Краснодаре прошел матч 18-го тура чемпионата России. Футбольный клуб «Краснодар» обыграл московский ЦСКА со счетом 1:0 и занял первое место турнирной таблицы Российской премьер-лиги, сообщил «Интерфакс».

Матч прошел 10 декабря на стадионе ФК «Краснодар». Исход встречи определили на 90-й минуте игры, когда полузащитник Никита Кривцов забил первый и единственный гол. Благодаря этой победе южная команда набрала 38 очков и заняла первую строчку турнирной таблицы РПЛ, на второй — петербургский «Зенит».

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В матче первого круга чемпионата России ЦСКА на своем поле одержал победу над «Краснодаром» с аналогичным счетом. Московский клуб с 28 баллами занял восьмую строчку. Следующий тур пройдет в начале марта. «Краснодар» примет «Рубин» из Казани, а ЦСКА — «Оренбург».

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов заявил, что в РПЛ нет прогресса. Он посоветовал футболистам уезжать.