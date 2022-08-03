«Закрытая»: теннисистка Екатерина Макарова рассказала, какая в жизни Мария Шарапова

Российская теннисистка, олимпийская чемпионка 2016 года в паре с Еленой Весниной Екатерина Макарова рассказала в интервью NEWS.ru о своем опыте общения с бывшей первой ракеткой мира Марией Шараповой.

По словам Макаровой, сблизиться с Шараповой трудно: знаменитая теннисистка считает других своими конкурентами даже вне корта.

«Она в принципе мало общается, хоть мы были вместе в команде на Кубке Федерации, но она довольно закрытая и как-то считает всех своими конкурентами, поэтому мало общается», — рассказала спортсменка.