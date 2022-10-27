Женскую и мужскую сборные России по волейболу не допустили к квалификации ОИ-2024 | 360°

Спорт 27 октября 2022, 10:45 Женскую и мужскую сборные России по волейболу не допустили к квалификации ОИ-2024 МОК сообщил о недопуске сборных России по волейболу к квалификации Олимпийских игр — 2024 РИА "Новости"

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Женская и мужская сборные России по волейболу не примут участие в квалификационном турнире к Олимпийским играм 2024 года в Париже. Об этом сообщила пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК).

Согласно заявлению МОК, в турнире в соответствии с рейтингом Международной федерации волейбола сыграют 26 лучших сборных, кроме хозяйки соревнований Франции и сборной России.

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В квалификационном турнире 24 команды разделят на три группы по восемь команд, прямые путевки получат шесть лучших сборных. Обладатели еще пяти путевок станут известны по результатам предварительного этапа Лиги наций.

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Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Мужская сборная России по волейболу на последней летней Олимпиаде в Токио завоевала серебряные медали, проиграв в решающем матче Франции. Женская сборная России на ОИ-2020 дошла до стадии четвертьфинала турнира, уступив Бразилии.

После начала событий на Украине МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российские команды к соревнованиям под своей эгидой.