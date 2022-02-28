МОК рекомендовал не приглашать на соревнования российских и белорусских спортсменов

Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета (МОК) сообщил на своем официальном сайте, что рекомендовал международным спортивным федерациям запретить участие в соревнованиях атлетам из России и Белоруссии.

В тех случаях, когда организовать это по юридическим причинам невозможно, МОК рекомендовал допускать россиян и белорусов к стартам в нейтральном статусе, без гимна и флага.

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что не согласен с наложенными ограничениями со стороны МОК. Его слова привела пресс-служба комитета.

«Комментарий только один: категорически с ними не согласны. Есть олимпийская хартия и есть многократно озвученная ранее позиция руководства МОК о том, что спортсмены — сердце олимпийского движения, а их права превыше всего, в том числе любой политической тенденциозности. Так вот сегодняшнее решение коллег из Международного олимпийского комитета, на наш взгляд, противоречит как регламентирующим документам МОК и хартии в первую очередь, так и духу олимпийского движения, которое призвано объединять, а не разделять. Особенно в том случае, когда речь идет о спортсменах и равноправии участников олимпийского движения», — заявил Поздняков.

Также МОК принял решение отозвать олимпийские ордена у президента РФ Владимира Путина, заместителя руководителя администрации президента Дмитрия Козака и заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко.

«Исполком МОК, исходя из исключительных обстоятельств ситуации и принимая во внимание крайне серьезные нарушения олимпийского перемирия и другие нарушения олимпийской хартии российским правительством в прошлом, принял специальное решение об изъятии Олимпийского ордена», — заявил МОК.