Женщину впервые назначили главным арбитром в матче ФНЛ

Анастасию Пустовойтову назначили главным арбитром в матче мужской Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Это произошло впервые в истории российского футбола. Она будет судить встречу «Чертанова» и «СКА-Хабаровск», которая состоится 17 апреля. О назначении Пустовойтовой сообщил сайт ФНЛ.

«Это ее дебютный матч в нашем первенстве. Однако Анастасия уже имеет опыт работы на матчах мужских команд. Она неоднократно судила встречи первенства Олимп-ПФЛ, молодежных команд Премьер-лиги. В женском же футболе Пустовойтова давно является признанным авторитетом и одним из лучших арбитров Европы», — говорится в сообщении сайта.

В ФНЛ напомнили, что в 2019 году Пустовойтова была главным арбитром финала женской Лиги чемпионов.

Анастасии Пустовойтовой 40 лет. Она родилась в Чехословакии. В прошлом была футболисткой. С 1996 по 1998 год она играла за молодежную сборную, а с 1998 по 2003 год защищала цвета национальной сборной России и ездила в составы команды на чемпионат Европы в 2001 году и на чемпионат мира в 2003 году. Играла в клубах «Рязань-ТНК» и «Россиянка». После окончания спортивной карьеры стала судьей.