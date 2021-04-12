Финал Кубка России по футболу примет Нижний Новгород

Стадион «Нижний Новгород» станет местом проведения финального матча Кубка России сезона-2020/21. Такое решение приняло Бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС). Встреча, которая определит победителя соревнований, назначена на 12 мая.

Генеральный секретарь РФС Александр Алаев заявил, что решающий матч станет ярким финалом обновленного турнира.

«В этом сезоне кубок проходит по новой формуле, которая позволила командам из ПФЛ и ФНЛ сыграть на домашнем стадионе с командой Премьер-лиги», — заявил он.

Алаев подчеркнул, что финал Кубка России в год 800-летия Нижнего Новгорода станет незабываемым событием не только для горожан, но и для всех болельщиков.

Бороться за выход в финал будут четыре команды, которые встретятся 21 апреля.

Матч «Ахмат» (Грозный) — «Крылья Советов» (Самара) начнется в 16:00, «Локомотив» — ЦСКА стартует в 19:00 по московскому времени.