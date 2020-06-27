«Зенит» вывесил «коронавирусный» баннер

Фанаты «Зенита» вывесили «коронавирусный» баннер. Так они решили подчеркнуть возвращение футбола после эпидемии.

Об этом стало известно из аккаунта ФК «Зенит» в социально сети «ВКонтакте». На нем нарисован человек в защитном костюме и противогазе. В руках он держит коронавирус. Перед игрой он сжал его руками — из него вышел зеленый дым. После этого вирус превратился в мяч.

Матч «Зенит» - «Крылья Советов» начался сегодня в 20:30. И завершился победой петербургского клуба со счетом 2:1. Игра проходила на «Газпром Арене». В игре отличились Артем Дзюба дважды с 11-метровой отметки, у «Крыльев» мяч забил Максим Глушенков (44-я минута).