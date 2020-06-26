«Зенит» обыграл «Крылья Советов» со счетом 2:1

Петербургский футбольный клуб «Зенит» выиграл в домашнем матче самарские «Крылья Советов» со счетом 2:1 в рамках 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра состоялась на «Газпром Арене».

Артем Дзюба дважды отличился с 11-метровой отметки (64-я и 70-я минуты), у «Крыльев» мяч забил Максим Глушенков (44-я минута).

«Зенит» установил вокруг поля стадиона экраны, на которых выходили онлайн болельщики. Клуб также пригласил врачей из санкт-петербургской больницы Святого Георгия.

Петербургский клуб продлил беспроигрышную серию до 13 матчей, в последний раз «Зенит» проигрывал 28 сентября 2019 «Локомотиву» (0:1). Пока он занимает первое место в турнирной таблице с 56 очками, отрыв от второго места, на котором располагается московский «Локомотив» составляет 12 очков. «Крылья Советов» идут на последнем месте, у них 22 очка.

Ранее сообщалось, что сегодня грозненский клуб «Ахмат» сыграл вничью матч с «Сочи» в рамках 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).