Спорт 22 февраля 2024, 19:10 «Зенит» убрал Фернандеса из заявки на РПЛ и сразу вернул обратно Петербургский «Зенит» убрал Фернандеса из заявки на РПЛ Freepik

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Петербургский «Зенит» убрал из заявки на текущий сезон Российской премьер-лиги бразильского защитника Марио Фернандеса и сразу вернул его обратно. Об этом сообщили на сайте турнира.

Второй регистрационный период в РПЛ закончится 22 февраля.

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По данным издания «Спорт-Экспресс», это техническое решение клуба, цель которого — соблюдение всех требований регламента Российской премьер-лиги. Из 25 игроков в списке А не менее 12 должны быть «доморощенными».

У «Зенита» оказалось 15 «недоморощенных» спортсменов при максимально разрешенных 13. Фернандеса перевели в «Зенит-2» — это дает право играть за основную команду.

РПЛ ранее сообщила, что после зимнего перерыва в первом месяце весны возобновятся матчи чемпионата России по футболу. Начало 19-го тура Российской премьер-лиги запланировали на 1 марта.