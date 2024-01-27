Спорт 27 января 2024, 12:43 Российская премьер-лига сообщила, что 19-й тур стартует 1 марта Maksim Konstantinov/Global Look Press

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После зимнего перерыва в первом месяце весны возобновятся матчи чемпионата России по футболу. Российская премьер-лига (РПЛ) разместила на своем сайте расписание оставшихся туров сезона-2023/2024.

Старт 19-го тура РПЛ намечен на 1 марта. В этот день состоится матч между «Ростовом» и «Крыльями Советов». Также в первом туре сразятся ЦСКА и «Оренбург», «Зенит» и «Спартак», «Динамо» и «Локомотив».

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Игра между «Крыльями Советов» и ЦСКА 8 марта в Самаре откроет 20-й тур.

По окончании 18 туров РПЛ команда «Краснодар» ушла на каникулы лидером с 38 очками. Вторую строчку занимает «Зенит», отстающий от краснодарцев на два очка. На третьем месте оказалось «Динамо», которое набрало 32 очка. На последней строчке в турнирной таблице расположилась команда «Сочи» с 11 очками. На предпоследнем месте — калининградская «Балтика».

Руководство Российской премьер-лиги также решило перенести матчи 21-го тура, который должен был состояться в середине марта. Пока неизвестно, на какую именно дату перенесут игры.