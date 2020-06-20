«Зенит» разгромил ЦСКА в матче РПЛ

Петербургский «Зенит» разгромил московский ЦСКА со счетом 4:0 на поле хозяев. Матч 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) прошел в Москве на стадионе «ВЭБ-Арена». Игру посвятили медицинским работникам.

Первый мяч в ворота противника забил Бранислав Иванович — он открыл счет на второй минуте игры. Это первый гол, который петербургская команда забила московскому ЦСКА во время гостевой встречи за несколько лет — последний раз «Зенит» забивал армейцам 12 сентября 2015 года, тот матч завершился ничьей со счетом 2:2.

Вслед за Ивановичем отличился Малком, который забил сразу два гола — на 9-й и 45 минуте матча. Четвертый мяч в ворота ЦСКА отправил Себастьян Дриусси, успешно реализовав пенальти.

На 89-й минуте встречи защитник московского клуба получил красную карточку за фол на Артеме Дзюбе.

Футболисты «Зенита» вышли на построение перед началом матча в фотографиях медиков из Санкт-Петербурга, которые погибли в борьбе с коронавирусом. На 21-й минуте встречи игру приостановили — все участники и болельщики аплодисментами поблагодарили врачей, которые сражаются с пандемией. Кроме того, фотографии медиков показывали на табло стадиона, а на трибунах разместили баннер с надписью «Спасибо вам».