Футболисты ЦСКА и «Зенита» поаплодировали врачам во время матча

Футболисты и болельщики поаплодировали врачам, которые борются с коронавирусом. Свою благодарность они выразили прямо во время матча.

Спортсмены и футбольные фанаты зааплодировали на 20-й минуте матча «Зенит» — ЦСКА. Это акция, которая проводится на всех матчах Российской премьер-лиги (РПЛ).

Организаторы соревнования назвали врачей настоящими героями. «Давайте вместе поприветствуем их аплодисментами. Огромное вам спасибо и низкий поклон!» — сообщили во время игры.

Одновременно на мониторах арены транслировали фамилии врачей из разных регионов, которые спасают жизнь пациентов.

После этого раздался свисток и игра продолжилась.

На матч с ЦСКА игроки «Зенита» вышли в футболках с портретами врачей, которые умерли во время борьбы с коронавирусом. Команда будет выходить так на каждую игру до конца сезона в рамках социального проекта «Вместе победим».

ЦСКА и «Зенит» играют в матче 23-го тура Тинькофф чемпионата России. На второй минуте счет открыл капитан петербургского клуба Бранислав Иванович.