«Спартак» довел игру с «Динамо» до ничьей

Матч двух московских команд «Спартак» и «Динамо» закончился со счетом 2:2. Как сообщил ТАСС, игра прошла в рамках 11-го тура Российской премьер лиги на стадионе «Открытие Банк Арена».

По итогам первого тайма команда «Динамо» шла впереди на два очка. Счет в игре открыл защитник «бело-голубых» Иван Ордец. Увеличил отрыв нападающий Константин Тюкавин.

«Спартак» начал нагонять соперника только на последних минутах второго тайма, когда первый гол забил капитан Георгий Джикия, довел счет до ничьей в дополнительное время Самуэль Жиго.

Эта встреча столичных команд запомнилась поклонникам массовой дракой футболистов. Игрок «Динамо» Арсен Захарян ударил по ноге футболиста «Спартака» Максимилиано Кофрие, после чего началась потасовка, в которой приняли участие запасные игроки и тренеры команд.

Арбитр показал желтые карточки Захаряну и динамовцу Вячеславу Грулеву, а также игрокам «Спартака» Джикии и Жиго.

По итогам матча «Динамо» с результатом в 20 баллов замыкает тройку в турнирной таблице. «Спартак» находится на седьмой строчке с 17 баллами.

Следующая игра у «красно-белых» пройдет 20 октября. На своей площадке они примут английский «Лестером» в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы. После команда отправится в Санкт-Петербург, чтобы 24 октября выйти на поле против «Зенита».

«Динамо» в следующую пятницу, 22 октября, примет на своем стадионе команду подмосковных «Химок».