«Зенит» проиграл грозненскому «Ахмату» в матче 16-го тура РПЛ | 360°

Спорт 05 ноября 2022, 19:53 «Зенит» проиграл грозненскому «Ахмату» в матче 16-го тура РПЛ «Ахмат» со счетом 2:1 обыграл «Зенит» на выезде в матче 16-го тура РПЛ РИА "Новости"

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В матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) петербургский «Зенит» принимал на своем поле «Ахмат» из Грозного. Матч завершился победой гостей со счетом 2:1, сообщил «Чемпионат».

Игроки «Ахмата» открыли счет уже на первой минуте. После проведенной атаки на ворота хозяев мяч отскочил в защитника «Зенита» Вячеслава Караваева, а от него — в штангу ворот. На добивании первым оказался полузащитник гостей Евгений Харин.

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Спустя семь минут грозненцы удвоили преимущество. Защитник питерцев Дмитрий Чистяков потерял мяч вблизи своей штрафной, чем воспользовался нападающий «Ахмата» Мохамед Конате. Футболист поразил ворота Михаила Кержакова — 0:2. До перерыва счет не изменился.

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Во втором тайме интрига возродилась — полузащитник хозяев Андрей Мостовой на 64-й минуте технично сыграл в штрафной соперника и отквитал один мяч. На большее «Зенит» не наиграл — судья Павел Кукуян зафиксировал победу «Ахмата» со счетом 2:1. Петербургская команда осталась на первом месте, а грозненцы занимают пятую строчку в турнирной таблице.

Очередной тур РПЛ стартовал накануне. «Химки» дома принимали «Оренбург». Подмосковный клуб выиграл со счетом 2:0.