«Зенит» получил в соперники «КАМАЗ» на 1/8 финала Кубка России

Определились пары соперников, которые сыграют в 1/8 финала Бетсити Кубка России по футболу. «Спартаку» предстоит выйти на поле против «Кубани», а «Зенит» сыграет с «КАМАЗом».

Жеребьевку первой стадии плей-офф турнира провели в Москве 2 ноября, сообщил «Спорт-Экспресс».

«Динамо» встретится с «Нижним Новгородом», «Локомотив» — с «Енисеем». «Балтику» ждет матч против «Чайки», «Рубин» схлестнется с «Ротором», а «Алания» — с тульским «Арсеналом».

Футболисты «Спартака» будут противостоять «Кубани». Соперником «Зенита» назвали «КАМАЗ», а ЦСКА сыграет с «Сочи».

Матчи 1/8 финала турнира состоятся с 1 по 3 марта 2022 года. Первая в сезоне 2021/22 игра «Зенита» на «Газпром Арене», уточнил 78.ru.