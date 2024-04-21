21 апреля 2024, 19:02
«Зенит» одержал победу над «Оренбургом» с минимальным счетом
«Оренбург» проиграл «Зениту» в матче РПЛ со счетом 1:0
Петербургский клуб «Зенит» обыграл «Оренбург» в домашнем матче чемпионата России по футболу. Игра закончилась со счетом 1:0.
Единственный за всю игру гол забил футболист Клаудиньо. Полузащитник загнал мяч в ворота противника в первом тайме.
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«Зенитовцы активно начали игру и с первых минут попытались забрать инициативу, и это получилось», — указали в пресс-службе.
Сине-бело-голубые набрали 50 очков и остались лидерами в турнирной таблице Российской премьер-лиги. «Оренбург» занял 26-ю строчку, на его счету 26 очков.
Следующий матч «Зенита» пройдет 24 апреля. Петербуржцы сразятся с «Рубином» на «Газпром Арене».
Ранее тренер сине-бело-голубых Сергей Семак рассказал, что этой весной команде удалось выполнить главную задачу — победить «Спартак». «Зенит» обыграл москвичей со счетом 2:1. Благодаря победе петербургская команда вышла в следующий этап РПЛ. Семак добавил, что у его команды практически не было «остроты» у ворот во время матча.
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