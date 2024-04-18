Спорт 18 апреля 2024, 17:20 Сергей Семак рассказал, что «Зениту» в игре со «Спартаком» удалось выполнить главную задачу

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал игру между петербургским клубом и «Спартаком», в котором сине-бело-голубые одержали победу со счетом 2:1. По словам наставника, команде удалось выполнить главную задачу, написала Neva.Today.

Под основной задачей Семак имел в виду выход в следующий этап. Тренер также отметил, что «остроты» у ворот «Зенита» практически не было, однако осадок от того, что могли забить гол, остался.

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Таким образом петербургский клуб вышел в финал Пути РПЛ Кубка России. Команде предстоит сыграть финальный матч с московским ЦСКА.