Спорт 01 апреля 2023, 21:50 «Зенит» обыграл «Урал» в матче 21-го тура РПЛ «Зенит» одержал победу над «Уралом» в 21-туре Российской премьер-лиги Pxhere

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Петербургская команда «Зенит» обыграла екатеринбургский «Урал» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги. Встреча закончилась в Санкт-Петербурге со счетом 2:0.

Два гола забил Иван Сергеев (76-я и 86-я минуты).

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«Урал» никогда в истории не обыгрывал «Зенит», из 20 прошлых матчей «Зенит» выиграл 17, еще три встречи завершились вничью.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, на счету петербургского клуба 51 очко, у «Урала» 25 очков (10-я строчка). В следующем туре «Зенит» на выезде проведет игру с столичным «Локомотивом», она состоится 9 апреля.

Ранее состоялся выездной матч команды «Сочи» с московским «Динамо», он закончился со счетом 2:0 в пользу гостей. Гол забил защитник «Сочи» Ванья Дркушич на 67-й минуте игры. Также отличился еще один защитник Тимофей Маргасов, поразивший ворота «Динамо» на 74-й минуте матча.