Спорт 16 марта 2023, 00:57 «Динамо» обыграло «Зенит» в Кубке России «Динамо» по пенальти обыграло «Зенит» и вышло в полуфинал Пути регионов Кубка России Pxhere

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Московское «Динамо» в гостях одержало победу над петербургским «Зенитом» в матче ¼ финала Пути регионов Кубка России. Итог игры решился в серии пенальти.

Встреча состоялась 15 марта в Санкт-Петербурге. Основное время матча команды сыграли с ничейным счетом — 1:1. У сине-бело-голубых отличился Зелимхан Бакаев. А голкипер «Зенита» Александр Васютин оформил автогол. В серии пенальти победа досталась «Динамо». Гости обыграли хозяев поля со счетом 5:4.

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«Зенит» завершил выступление в Пути регионов Кубка России. «Динамо» вышло в первый этап полуфинала турнира.

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В полуфинал также вышли футболисты «Краснодара». Им удалось одержать победу над «Ахматом» в четвертьфинальном матче Пути регионов. Встреча прошла в Грозном и завершилась со счетом 3:0. За краснодарский клуб забили Кобнан Дэвид и дважды Никита Кривцов. Лучшим игроком матча признали полузащитника «быков» Кобнана.

Кубок России с сезона-2022/23 проводится по двум разным сеткам — это Путь регионов и Путь РПЛ. В финальном матче сыграют победители каждого пути.