«Зенит» обыграл ЦСКА и вернул себе лидерство в РПЛ

В домашнем матче 6-го тура Тинькофф РПЛ «Зенит» обыграл ЦСКА со счетом 1:0 и вернулся на первое место в турнирной таблице. Единственный гол забил иранский нападающий Сердар Азмун с подачи форварда Артема Дзюбы.

В результате «Зенит» набрал 14 очков, сообщил «Матч-ТВ». Победа вернула питерскую команду на промежуточное первое место в турнирной таблице. У ЦСКА девять очков, команда осталась на шестой строчке. Это уже четвертый подряд проигрыш команды «Зениту» в официальных матчах.

21 августа Футболисты московского «Динамо» обыграли соперников из «Урала» и заняли первое место в таблице РПЛ.