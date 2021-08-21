«Динамо» отодвинуло «Зенит» с первого места в РПЛ

Футболисты московского «Динамо» обыграли соперников из «Урала» в матче Российской премьер-лиги. Эта победа принесла клубу первое место в таблице РПЛ.

Встреча двух команд проходила 21 августа на стадионе в Екатеринбурге. Матч пятого тура РПЛ завершился со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный гол удалось забить Константину Тюкавину. Он отправил мяч в ворота соперников на 19-й минуте игры.

Часть матча «Урал» играл в меньшинстве, так как на 32-й минуте с поля удалили Эрика Бикфалви. Спортсмен заработал две желтые карточки в течение одной минуты.

Игроки «Урала» проиграли третий матч подряд. Клуб продолжает идти с одним очком на последнем 16-м месте. Сейчас в активе «Динамо» 12 очков. После победы подопечные Сандро Шварца заняли первое место в турнирной таблице РПЛ. Они опередили футболистов «Зенита».

В следующем туре «Динамо» предстоит сыграть против соперников из «Локомотива». Матч пройдет 27 августа. Начало намечено на 19:00. В этот же день «Урал» встретится на поле с футболистами «Ростова». Игра начнется в 16:30.