«Ахмат» и «Сочи» сыграли вничью в чемпионата России

Футболисты грозненского клуба «Ахмата» закончили вничью матч с «Сочи» в рамках 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Игра, которая прошла в Грозном, закончилась со счетом 1:1. На гол Дениса Глушакова на 33-й минуте команда «Сочи» ответила точным ударом нападающего Никиты Бурмистрова на 45-й минуте.

«Ахмат» имеет в арсенале 24 очка, расположившись на 14-й строчке в таблице российского чемпионата. «Сочи» с 28 очками занимают десятое место. Ахмат» в следующем туре 1 июля выйдет на поле с тульским «Арсеналом», а «Сочи» в этот же день примет московский клуб «Динамо».

Ранее президент Российской премьер-лиги Сергей Прядкин объявил, что матча «Оренбург» — «Краснодар» 27 июня не будет. В команде хозяев нашли зараженного коронавирусом нового типа, из-за чего все ее футболисты были отправлены на карантин.