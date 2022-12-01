Спорт 01 декабря 2022, 21:00 «Зенит» и «Спартак» оштрафовали после драки на матче Кубка России КДК РФС оштрафовал «Зенит» и «Спартак» в общей сложности на 380 тысяч рублей Pxhere

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Футбольные команды «Зенит» и «Спартак» оштрафовали после драки во время матча Кубка России. Об этом сообщил глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.

В общей сложности петербургский «Зенит» оштрафовали на 230 тысяч рублей. Клуб обязан выплатить 100 тысяч за неподобающее поведение футболистов, 50 тысяч за то, что фанаты показывали несогласованные баннеры на матче. Еще на 50 тысяч «бело-голубых» оштрафовали за выкрики болельщиками ненормативной лексики и на 30 тысяч — за использование ими пиротехники.

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«Спартак» наказали на 150 тысяч рублей. Из них «красно-белые» должны отдать 50 тысяч за задержку начала встречи и 100 тысяч за четыре удаления.

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Скандальный мачт между командами произошел 27 ноября в Петербурге. Основное время встречи закончилось ничьей, после этого на поле между футболистами начался конфликт. Он перешел в массовую драку, а закончился удалением шести игроков.

По итогам потасовки КДК РФС принял решение о дисквалификации на шесть матчей Кубка России футболистов «Зенита» Малкома Филипе Силву де Оливейру, Родриго Де Соуза Прадо, Вилмара Барриоса, а также игроков «Спартака» — Александра Селихова, Шамара Николсона и Александра Соболева.

Во время встречи красную карточку также получил ассистент главного тренера «красно-белых» Владимир Слишкович. Однако дисциплинарная комиссия решила дополнительно не дисквалифицировать его.

Член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин назвал случившееся «некрасивым поведением».