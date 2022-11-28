Спорт 28 ноября 2022, 18:05 «Некрасиво». Степашин — о драке между игроками «Зенита» и «Спартака»

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Член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин обсудил с сайтом kp.ru массовую потасовку, которую устроили футболисты столичного «Спартака» и петербургского «Зенита» после завершения матча в рамках группового этапа Кубка России.

«Некрасиво. Некрасиво. Ну, у „Спартака“ с „Зенитом“ всегда споры были. Я когда еще был мальчишкой и болел за ленинградский «Зенит», со «Спартаком» всегда были самые принципиальные матчи», — напомнил Степашин.

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Он выразил надежду, что руководство команд оштрафует драчунов. По его словам, в «Динамо» за такие вещи на игроков накладывают очень серьезные штрафы.

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