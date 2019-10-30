Защитника молодежки «Рубина» отправили на реабилитацию

Попавший в реанимацию защитник молодежного состава казанского клуба «Рубин» Вячеслав Фомин отправился в реабилитационный центр для восстановления. Состояние спортсмена удовлетворительное. Об этом сообщается на официальной странице в Twitter футбольного клуба.

Вячеслава Фомина доставили в больницу после игры с московским «Спартаком» на молодежном турнире чемпионата России. Во время игры футболист упал на колено соперника и сильно ударился. Ему стало плохо, когда команда ехала в аэропорт, чтобы улететь домой.

Прибывшие на место медики диагностировали внутреннее кровотечение и срочно увезли Фомина в Домодедовскую центральную городскую больницу. В лечебном учреждении пациента ввели в состояние медикаментозной комы. В сознание Фомина вернули только 20 октября. Все это время он находился под постоянным наблюдением врачей.

Как рассказал главный врач Андрей Осипов, сразу по прибытии спортсмену провели срочную операцию и перевели в реанимацию. Давать прогнозы медик не стал, но заявил, что надеется на лучший исход.