Футболиста молодежки «Рубина» вывели из медикаментозной комы
«Состояние пациента остается стабильно тяжелым. Он выведен из медикаментозной комы, дышит сейчас самостоятельно и находится под наблюдением врачей», — сказал Осипов.
По его словам, Фомина доставили в больницу с травмой внутренних органов. Бригада медицины катастроф оказала ему первую необходимую помощь сразу на месте в автобусе, который вез его в аэропорт Домодедово. После прибытия в медучреждение футболисту сразу сделали экстренную операцию.
«После операции он был переведен на искусственную вентиляцию легких и введен в медикаментозную кому. Ему перелили эритроцитарную массу и после стабилизации состояния, как я уже говорил, пациент находится в стабильно тяжелом состоянии», — рассказал главврач больницы.
Он добавил, что родители казанского спортсмена вылетели к нему ночным рейсом и уже прилетели к сыну.
Как отметил Осипов, после стабилизации состояния здоровья Фомина переведут из реанимации в обычное отделение для дальнейшего лечения.
«Прогнозы делать довольно трудно. Врачи делают все необходимое для лечения пациента. Я думаю, что все будет хорошо <…> Думаю, что из больницы он может быть выписан не ранее, чем через две недели, а затем ему предстоит реабилитация», — заключил он.
Вячеслав Фомин 19 октября играл за молодежный состав «Рубина» против «Спартака». На поле он упал животом на колено соперника. Спортсмен долго не мог встать на ноги, а после игры его состояние ухудшилось. Когда команда ехала в аэропорт, тренеры вызвали скорую.