Футболиста молодежки «Рубина» вывели из медикаментозной комы

Футболист молодежной команды «Рубин» Вячеслав Фомин попал в реанимацию из-за травмы, полученной в матче. Спортсмена уже вывели из медикаментозной комы, но врачи оценивают его состояние как стабильно тяжелое. Об этом «360» рассказал главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов.

«Состояние пациента остается стабильно тяжелым. Он выведен из медикаментозной комы, дышит сейчас самостоятельно и находится под наблюдением врачей», — сказал Осипов.

По его словам, Фомина доставили в больницу с травмой внутренних органов. Бригада медицины катастроф оказала ему первую необходимую помощь сразу на месте в автобусе, который вез его в аэропорт Домодедово. После прибытия в медучреждение футболисту сразу сделали экстренную операцию.

«После операции он был переведен на искусственную вентиляцию легких и введен в медикаментозную кому. Ему перелили эритроцитарную массу и после стабилизации состояния, как я уже говорил, пациент находится в стабильно тяжелом состоянии», — рассказал главврач больницы.

Он добавил, что родители казанского спортсмена вылетели к нему ночным рейсом и уже прилетели к сыну.

Как отметил Осипов, после стабилизации состояния здоровья Фомина переведут из реанимации в обычное отделение для дальнейшего лечения.

«Прогнозы делать довольно трудно. Врачи делают все необходимое для лечения пациента. Я думаю, что все будет хорошо <…> Думаю, что из больницы он может быть выписан не ранее, чем через две недели, а затем ему предстоит реабилитация», — заключил он.

Вячеслав Фомин 19 октября играл за молодежный состав «Рубина» против «Спартака». На поле он упал животом на колено соперника. Спортсмен долго не мог встать на ноги, а после игры его состояние ухудшилось. Когда команда ехала в аэропорт, тренеры вызвали скорую.