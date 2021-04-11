Заразившихся коронавирусом олимпийцев поселят в отдельный отель

Организаторы Олимпиады и Паралимпиады в Токио подыскивают отдельный отель для изоляции спортсменов, заразившихся коронавирусом. Гостиница на 300 мест должна располагаться за пределами Олимпийской деревни, сообщило агентство Kyodo.

В гостинице поселят тех, у кого болезнь протекает в легкой форме. Атлеты будут там находиться в течение 10 дней.

Чтобы довезти заразившихся до больницы или гостиницы организаторы Игр выделят 30 автомобилей. Их переоборудуют, чтобы спортсмены не заразили водителей.

В правилах проведения Олимпиады в Токио говорится, что участники Игр должны будут сдавать тест на коронавирус минимум каждые четыре дня. Периодичность тестирования будет зависеть от расписания соревнований и конкретного вида спорта. Результаты теста будут доступны в мобильном приложении.

Олимпийские игры пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года. Их перенесли на год из-за пандемии.

Из-за закрытых границ сборная России по серфингу впервые проводит сборы к Олимпиаде на Курильских островах. В Японии считают их своими северными территориями и возмущаются действиями Москвы.