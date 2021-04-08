«Давайте не пустим их на Олимпиаду»: Японцев возмутили сборы российских серфингистов на Курилах

Сборная России по серфингу впервые проводит сборы на Курильских островах, которые в Японии считают своими северными территориями. Посетители новостного сайта Yahoo News Japan возмутились из-за спортивных мероприятий на острове Кунашир.

Издание выпустило заметку о сборах российских серфингистов перед Олимпиадой в Токио. В ней говорится, что тренировки на Кунашире — самом южном острове Курильской гряды — «стали демонстрацией понимания позиции российских властей, которые усиливают контроль над северными территориями».

Также приводятся слова одного из кандидатов в сборную. Российский спортсмен называл Кунашир идеальным местом для тренировок. Температура воды и волны там такие же, как в месте проведения олимпийских соревнований, сообщил он.

Пользователям такая активность на острове не понравилась.

По словам читателя Orc, это «незаконное проникновение в Японию, поэтому российскую сборную следует не пускать на Олимпиаду».

«Для чего премьер Абэ встречался с президентом Путиным более 20 раз?» — задается вопросом другой пользователь.

«Россия сильная, а Япония — нет. В этом вся суть», — отметил Oio.

«Это не провокация со стороны России. Для нее Южные Курилы — это такая же своя территория, как и другие регионы», — считает Bb1.