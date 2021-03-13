Запрет «Катюши» на Олимпиаде сочли странным

Член комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что решение Спортивного арбитражного суда (САS) о запрете использования «Катюши» в качестве гимна на Олимпиаде в Токио является достаточно странным. Об этом он заявил ТАСС.

Разъяснение САS относительно запрета на «Катюшу» выглядит не только негативным, но и является «достаточно странным», заявил парламентарий. Свищев указал, что фактически теперь под запретом не только гимн, но и любые песни на русском языке.

Комиссия спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) в январе предложила использовать песню «Катюша» вместо национального гимна на летних Олимпийских играх в Токио. Российские спортсмены из-за решения Всемирного антидопингового агентства (WADA) вплоть до конца 2022 года будут вынуждены выступать на международных соревнованиях без государственной символики и гимна страны. Россия также не сможет принимать чемпионаты мира, написала «Газета.ru». В пятницу стало известно, что комиссия CAS запретила использовать «Катюшу» в качестве гимна. Спортивный арбитраж заявил, что решение о гимне будет принимать не Россия, а Международный олимпийский комитет (МОК).