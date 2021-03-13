Судьбу «Катюши» решит Международный олимпийский комитет

Решение о том, какой гимн сможет использовать РФ на Олимпийских играх, оставили за Международным олимпийским комитетом (МОК). России остается только предоставить партитуру произведения в МОК.

В комиссии CAS заметили, что заявку должен подать национальный олимпийский комитет. Утвердят ее или отклонят, зависит от исполкома организации, уточнило издание Inside the Games.

Спортивный арбитраж подчеркнул, что решение о том, «какой гимн использовать на Олимпийских играх, будет принимать Международный олимпийский комитет (МОК), а не Россия».

Понятие «любой гимн, связанный с Россией», подчеркнули в комиссии CAS, распространяется на любую имеющую отношение к РФ песню или дающую отсылки на страну. «Катюша» под это определение попадает.

В январе министр спорта России Олег Матыцин поддержал предложение комиссии ОКР сделать гимном страны на Олимпийских играх 2020 года в Токио песню « Катюша».

«Она известна во всем мире и ассоциируется с нашей страной. Такое мнение высказали спортсмены, конечно, я его уважаю», — заявил глава Минспорта РФ.

Ранее стало известно, что Спортивный арбитражный суд отклонил запрос Олимпийского комитета России (ОКР) с предложением использовать «Катюшу» вместо гимна на Олимпийских играх в Токио и Пекине.

Российским спортсменам запрещено выступать на различных чемпионатах мира и Олимпиадах под национальными флагом и гимном в качестве наказания за нарушением антидопингового законодательства.