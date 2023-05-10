Спорт 10 мая 2023, 16:33 Запрет георгиевских ленточек на чемпионате мира по дзюдо назвали провокацией Украины Депутат Журова назвала провокацией Украины скандал с георгиевским лентами на ЧМ по дзюдо РИА «Новости»

Читать 360tv в

Организаторы чемпионата мира по дзюдо в Дохе вывели из зала российских болельщиков после их отказа снять георгиевские ленточки. Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова в беседе с ТАСС заявила, что россияне пострадали от украинской провокации, которую устраивают специально обученные люди.

«Украина будет всегда следить за такими вещами и провоцировать подобные ситуации, чтобы и дальше добиваться нашей изоляции. На всех площадках, где еще остались российские спортсмены», — заявила Журова.

Реклама

Депутат добавила, что такие акции власти Украины устраивали и до 2014 года. Сегодня ситуация усугубилась еще больше, потому что организаторы соревнований не могут дать адекватного ответа на провокации и предпочитают просто не допускать россиян к соревнованиям. Она подчеркнула, что теперь этим занимаются не украинские спортсмены, а специально обученные люди.

«Совершенно понятно, что сейчас мы увидели очередную провокацию со стороны Украины, которая направлена на то, чтобы мы и весь мир плясали под их дудку. Вопрос только в том, как долго мир это еще будет терпеть», — подчеркнула Журова.

Она добавила, что всего этого можно было избежать, если бы организаторы заранее попросили российских болельщиков снять перед входом памятные ленты.

Скандал начался с того, что фотографию россиян с георгиевскими ленточками в своих социальных сетях опубликовал олимпийский чемпион по борьбе и депутат Верховной рады Украины Жан Беленюк. После этого отказавшихся снять знак памяти болельщиков попросили покинуть зал.

Чемпионат мира по дзюдо начался в Дохе 7 мая и продлится до 14 числа. Российские и белорусские спортсмены принимают участие в соревнованиях в нейтральном статусе. Из-за их присутствия сборная Украины объявила бойкот турниру.