Спорт 10 мая 2023, 10:29 Болельщиков выгнали с трибун в Катаре из-за георгиевских ленточек IJF: на ЧМ по дзюдо в Дохе из-за георгиевских ленточек болельщиков увели с трибун Unsplash

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Российских болельщиков чемпионата мира по дзюдо в Катаре увели с трибун и запретили доступ на соревнования из-за отказа снять георгиевские ленточки. Представитель Международной федерации дзюдо (IJF) рассказал изданию Inside the Games о конфликте.

В толпе болельщиков на стадионе на арене Али Бен Хамад аль-Аттия в Дохе 8 мая заметили трех человек с георгиевскими ленточками. Их фотографию опубликовали в соцсетях украинский спортсмен, депутат Верховной рады Жан Беленюк и скелетонист Владислав Гераскевич. Организаторы соревнований попросили болельщиков снять ленточки, а затем увели с игры.

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«Они были зрителями, и их попросили убрать предметы, а они не захотели. Поэтому их удалили с места проведения, и им не будет позволено снова войти», — сказал представитель IJF.

Чемпионат мира по дзюдо продет в Дохе с 7 по 14 мая. К участию в соревнованиях под нейтральным флагом допустили спортсменов из России и Белоруссии, из-за чего Украина решила бойкотировать турнир. Федерация дзюдо России сообщила, что в Катар поехали 17 нейтральных индивидуальных спортсменов (AIN) — девять мужчин и восемь женщин, а всего в соревнованиях примут участие 657 атлетов из 99 стран. В понедельник разыграли награды среди мужчин в категории 66 килограммов и женщин 52 килограмма, выступили Яго Абуладзе, Абрек Нагучев и Алеся Кузнецова.