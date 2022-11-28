Спорт 28 ноября 2022, 22:48 Западные болельщики станцевали под «Катюшу» на ЧМ-2022 в Катаре Оркестр на чемпионате мира в Катаре снова сыграл советскую песню «Катюша» — видео

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Арабский оркестр исполнил советскую песню «Катюша» перед матчем Португалия — Уругвай на ЧМ-2022 в Катаре. Болельщики сборных из разных стран мира с восторгом приняли музыку из России.

В Сети появилось видео, на котором футбольные фанаты из США и Канады аплодируют артистам. Они размахивают флагами, танцуют и подпевают. До этого «Катюшу» исполняли перед встречей Уругвая и Южной Кореи на ЧМ-2022.

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«Катюша» является одним из неформальных символов Великой Отечественной войны. Песня, авторами которой является композитор Матвей Блантер и поэт Михаил Исаковский, увидела свет в 1938 году. В разные годы ее исполняли Вера Красовицкая, Анна Герман и Лидия Русланова.

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Чемпионат мира по футболу в Катаре проходит без России. Сборная страны была отстранена Международной федерацией футбола (FIFA) от участия в стыковых матчах отборочного турнира.

Матч Сербия-Камерун, который проходил на стадионе «Эль-Джануб», закончился со счетом 3:3.