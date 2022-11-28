Спорт 28 ноября 2022, 16:05 Сербия и Камерун сыграли вничью на ЧМ-2022 Матч между Сербией на ЧМ-2022 окончился со счетом 3:3 РИА «Новости»

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Сборная Камеруна сыграла с футболистами из Сербии вничью во втором туре группового этапа чемпионата мира в Катаре. Об этом сообщило РИА «Новости».

Встреча группы прошла на стадионе «Эль-Джануб» и закончилась со счетом 3:3. Со стороны Камеруна голами отметились на 29-й минуте Жан-Шарль Кастеллетто, на 63-й Венсан Абубакар и на 66-й Эрик Шупо-Мотин.

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Сербы Страхиня Павлович, Сергей Милинкович-Савич и Александар Митрович забили мячи в ворота соперника на 45-й +1 минуте, на 45-й +3 минуте и на 53-й минуте.

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Также 28 ноября в Катаре сыграют Южная Корея и Гана, Бразилия и Швейцария, Португалия и Уругвай. Накануне прошел матч Бельгии с Марокко, закончившийся со счетом 0:2. Бельгийские фанаты были настолько расстроены, что устроили беспорядки в центре Брюсселя.