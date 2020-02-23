Заливщик льда стал главной звездой дня в НХЛ. Он дебютировал в 42 года

Заливщик льда встал на ворота «Каролины Харрикейнз», когда оба вратаря клуба получили травмы. Он отразил восемь из десяти бросков хоккеистов «Торонто Мейпл Лифс». «Каролина» победила со счетом 6:3.

Оба голкипера «Каролины Харрикейнз» получили травмы. Защищать ворота команды вызвался 42-летний водитель ледозаливочной машины Дэйв Эйрс. Он оказался отличным вратарем и помог «Каролине» выиграть. НХЛ назвала его главным героем дня. Вторым героем назвали капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, который забросил 700-ю шайбу в ворота «Нью-Джерси Дэвилз». Родители поздравили Овечкина трогательным письмом. Они ночью смотрели трансляцию матча на своей даче в Подмосковье. Мама и папа ждали от сына такого достижения и пожелали ему новых круглых цифр.