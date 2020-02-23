Родители трогательно поздравили Овечкина с 700-й шайбой в НХЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил свою 700-ю шайбу в НХЛ. С этим событием его трогательно поздравили родители — Михаил и Татьяна Овечкины. Мама с папой послали сыну письмо.

«Наш Санька! Мы не пропускаем ни одного твоего матча. Сейчас мы находимся на даче в Подмосковье. Но всегда включаем телевизор, когда играют „Кэпиталз“. Хоть в три часа ночи, хоть в пять утра… Мы тебе всегда говорим: „Саша, ты просто играй в хоккей, а голы всегда придут. Свое ты забьешь“. Мы не удивляемся твоим 700 шайбам. Ты — молодец», — приводит сайт НХЛ текст поздравительного письма.

Они вспомнили о том, что Овечкин стремился к победам еще с детства. Будучи мальчиком он сильно переживал, если его команда проигрывала, тогда как другие совсем не расстраивались. Родители хоккеиста написали, что будут ждать новых круглых цифр.

Российский хоккеист Александр Овечкин забросил 700-ю шайбу за свою карьеру в НХЛ. Он выступает за клуб «Вашингтон Кэпиталз» и выходит на лед с капитанской повязкой.

Юбилейную шайбу он забросил в ворота «Нью-Джерси Дэвилз». Рекорд по количеству забитых в матчах НХЛ шайб (894) принадлежит канадскому хоккеисту Уэйну Грецки. На втором месте — Горди Хоу (801 забитая шайба). Бронза у Яромира Ягра — 766 шайб.