Спорт 09 марта 2023, 18:33 Захарова назвала дискриминацией отстранение Винер от работы на международных соревнованиях Представитель МИД Захарова: отстранение тренера Винер стало примером дискриминации YouTube

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Россия расценивает отстранение президента Всероссийской федерации художественной гимнастики, главного тренера сборной РФ Ирины Винер от работы на международных соревнованиях как дискриминацию. На это указала представитель МИД Мария Захарова на сегодняшнем брифинге.

Она также назвала решение Международной федерации гимнастики «элементом разрушения мирового спорта».

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Об отстранении Винер стало известно 6 марта. Международная федерация гимнастики не скрывала, что решение связано с событиями на Украине. Мировая легенда художественной гимнастики в течение двух лет не сможет получить аккредитацию на работу на международных соревнованиях в любом качестве — как тренера, так и главы делегации.

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