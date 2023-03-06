Спорт 06 марта 2023, 21:05 Ирину Винер отстранили от работы на международных соревнованиях FIG: тренера Винер отстранили от работы на международных соревнованиях на два года РИА «Новости»

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Президента Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главного тренера национальной команды Ирину Винер дисциплинарная комиссия Фонда гимнастической этики отстранила от работы на международных соревнованиях в любом качестве сроком на два года. Об этом сообщила на своем сайте Международная федерация гимнастики (FIG).

«Винер не разрешается участвовать или получать аккредитацию на какую-либо роль в международных соревнованиях, включая работу в качестве тренера, главы делегации или другую официальную роль на международном соревновании в любом мероприятии под эгидой FIG на период в два года», — говорится в заявлении федерации.

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Этот срок начнется через один день после отмены защитных мер FIG. Как уточнили на сайте, принятое решение связано с украинским кризисом.

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Винер обвинили в нарушении правил FIG в разбирательстве в деле Натальи Кузьминой и выборами в технический комитет федерации. Главный тренер по гимнастике раскритиковала работы технического арбитра на Олимпиаде в Токио, после чего Россия отозвала кандидатуру Кузьминой на выборах.