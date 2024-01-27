Спорт 27 января 2024, 18:58 Захаряна заменили в матче Ла Лиги против «Райо Вальекано» Полузащитник Захарян получил травму в первом тайме матча с «Райо Вальекано» Unsplash

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Российский полузащитник Арсен Захарян получил травму ноги в матче Ла Лиги между командой «Реал Сосьедад» и мадридским «Райо Вальекано» в Сан-Себастьяне. Захаряну пришлось покинуть игру на 29-й минуте. Его заменили полузащитником Брайсом Мендесом, сообщил «Чемпионат».

«Захарян присел на газон и схватился за голеностоп! Не может подняться Арсен. Медицинская бригада сразу же выбежала на поле», — указали в текстовой трансляции матча.

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Испанский футбольный клуб из Доностии-Сан-Себастьяна «Реал Сосьедад» занимает шестую строчку турнирной таблицы чемпионата Испании. В 21 матче команда набрала 35 очков.

«Райо Вальекано» находится на 13-й строчке списка. Футбольный клуб после 20 игр получил 23 очка.

Ранее «Барселона» впервые уступила «Жироне» в чемпионате Испании по футболу. Каталонский клуб победил «сине-гранатовых» со счетом 4:2. Игра прошла в Барселоне. Во время матча отличился нападающий «Жироны» Артем Довбик, который забил гол на 12-й минуте. Через семь минут мяч в ворота противника отправил футболист «Барселоны» Роберт Левандовский. Голы забили также Мигель Гутьеррес, Валери Фернандес, Кристиан Стуани и Илкай Гюндоган.