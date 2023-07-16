Спорт 16 июля 2023, 20:02 Захарян назвал сборы с новым тренером «Динамо» Личкой самыми тяжелыми в жизни РИА «Новости»: полузащитник Арсен Захарян назвал сборы с Личкой самыми тяжелыми в карьере РИА «Новости»

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Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян поделился впечатлениями о работе с главным тренером клуба Марцелом Личкой на сборах. Он признался, что местами было непросто. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Самые тяжелые в моей жизни сборы. Много нагрузки, бега, мало выходных. Марцел открытый, со всеми может поговорить, профессионал, я очень рад с ним работать. У него поставленный футбол, больше играем в атаку», — процитировало агентство Захаряна.

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До этого представители футбольного клуба «Динамо» официально объявили, что на должность главного тренера назначен чешский 45-летний специалист Марцел Личко. Договор с ним подразумевает сотрудничество на сезон-2023/24 с возможностью продления на сезоны-2024/25 и 2025/26 при достижении определенных условий.

Новый тренер футбольного клуба «Динамо» уже рассказал прессе о стремлениях команды в новом сезоне. По его словам, цель наивысшая — играть в первой четверке.

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