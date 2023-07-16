Спорт 16 июля 2023, 18:13 Директор «Спартака» Эшуорт выступил за покупку футболиста Эраковича, а не Санчеса Metaratings: Эшуорт выступил за приобретение в «Спартак» Эраковича, а не Санчеса РИА «Новости»

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Директор красно-белых Пол Эшуорт намерен усилить позицию центрального защитника в команде покупкой сербского защитника Страхини Эраковича. Он выбрал кандидатуру серба вместо колумбийца Давинсона Санчеса. Об этом сообщило издание Metaratings.

В прошлом месяце в прессе появилась информация, что начальство команды «Спартак» хочет подписать еще одного защитника до начала нового сезона РПЛ. Сейчас в клубе рассматривают две кандидатуры. Основной трансферной целью российской команды стали Страхиня Эракович из «Црвены Звезды» и Давинсон Санчес из «Тоттенхэма». По данным источника, спортивный директор «Спартака» Пол Эшуорт более склонен пригласить 22-летнего Эраковича.

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Кроме того, за кандидатуру серба выступает наставник красно-белых Гильермо Абаскаль. Трансфер молодого футболиста может стоить клубу до восьми миллионов евро.

До этого агент Давинсона Санчеса сообщил, что «Спартак» сделал «Тоттенхэму» официальное предложение по трансферу футболиста. Российская команда близка к покупке левого защитника «Сассуоло» Рожерио, отметило издание.

Ранее ФК «Зенит» и ЦСКА назвали стартовые составы на матч Суперкубка России. В команде появится Малком и Клаудиньо.