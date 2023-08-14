14 августа 2023, 16:49
Захарян 15 августа пройдет медосмотр для перехода в испанский «Реал Сосьедад»
«Чемпионат»: полузащитник Захарян пройдет медосмотр для «Реал Сосьедад»
Медосмотр полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна перед переходом в испанский «Реал Сосьедад» запланировали на 15 августа. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Руководство «Динамо» заявило о договоренности с «Реалом Сосьедад» по трансферу 20-летнего Захаряна. Главный тренер российской команды Марцел Личка подтвердил, что полузащитник фактически стал игроком испанской команды.
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Сумма трансфера Захаряна составит 12 миллионов евро. Контракт футболиста с испанским клубом продлится четыре-пять лет.
В сезоне 2023/2024 Захарян участвовал в трех матчах за «Динамо» в Российской премьер-лиге, отличившись голом и одной голевой передачей.
Ранее купить Захаяна хотел французский клуб «Страсбург». Тогда представители команды предложили «Динамо» только 11 миллионов евро и два миллиона бонусом.
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