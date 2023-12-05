Спорт 05 декабря 2023, 18:00 Загитова собралась работать тренером в своей школе фигурного катания в Казани Загитова рассказала о планах работать тренером в собственной школе в Казани Vladimir Baranov / Global Look Press

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Олимпийская чемпионка Алина Загитова планирует работать тренером в собственной школе фигурного катания в Казани. Об этом спортсменка рассказала в беседе с «Матч ТВ».

«Что касается моей школы, то проделана уже колоссальная работа, не сравнимая ни с чем. Я шучу, что уже стала архитектором, проектировщиком. Тренером пока еще не стала, но я в активной стадии», — поделилась Загитова.

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По ее словам, сейчас для школы активно ищут тренеров, нужны настоящие профессионалы своего дела. По словам фигуристки, новое учреждение будет уникально. Все секреты она раскрывать при этом не стала, но выразила уверенность, что дети останутся довольны.

«Главное, я смогу популяризировать фигурное катание, передавать свои навыки и все то, что я натренировала за многие годы карьеры, детям, которые нуждаются в этом», — добавила спортсменка.

Алина Загитова обратила внимание, что этот проект — особенный для нее. Поэтому она полностью вникает во все процессы. В ответ на вопрос, будет ли спортсменка сама проводить занятия, фигуристка ответила утвердительно.

«Конечно! <…> Это масштабная работа моей жизни, мне очень интересно. Думаю, что это выльется во что‑то глобальное», — заключила она.

Первый замминистра спорта Республики Татарстан Халил Шайхутдинов ранее сообщал, что строительство школы Загитовой планируют начать и завершить в 2024 году.