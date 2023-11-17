17 ноября 2023, 15:17
Алина Загитова представила в Москве коллекцию одежды
RT: олимпийская чемпионка Загитова презентовала коллекцию одежды в Москве
Олимпийская чемпионка Алина Загитова представила свою собственную коллекцию одежды. Об этом сообщило издание RT.
«Честно признаться, мысль сделать собственный бренд пришла в голову давно. И реализовывать ее мы начали еще два года назад», — рассказала спортсменка.
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Презентация состоялась 16 ноября в ТЦ «Авиапарк». Также во время мероприятия прошла автограф-сессия бывшей фигуристки, вызвавшая большой ажиотаж.
В продаже появились разнообразные предметы гардероба, такие как худи, футболки, брюки и кепки в различных цветовых вариациях. На все изделия нанесли на японском языке «Верь в себя» и изображение любимой собаки Загитовой по кличке Масару.
Также стало известно о том, что чемпионат России по прыжкам среди фигуристов пройдет в Москве в январе 2024 года. А ранее в Казани прошел Гран-при страны. На нем фигуристка Камила Валиева заняла четвертое место.
Спортсмены
Москва 2023
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