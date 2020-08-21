Загитова не попала в заявку на этапы Кубка России

Ранее сегодня федерация опубликовала списки участников на этапах Кубка России. Загитовой в перечне не оказалось.

Коган уточнил, что в контрольных прокатах российской сборной спортсменка будет участвовать. Они пройдут 12–13 сентября в московском дворце спорта «Мегаспорт».

Согласно регламенту, фигурист может участвовать в чемпионате страны при условии выступления хотя бы на двух этапах Кубка России. Сам чемпионат пройдет в декабре.

В последний раз Загитова соревновалась в декабре 2019 года. Тогда в финале Гран-при она заняла последнее шестое место.

Вскоре после этого фигуристка объявила о приостановке карьеры — отказе от участия в состязаниях до конца сезона. В начале лета 2020 года Загитова рассказала о начале тренировок в подмосковном Новогорске под руководством Этери Тутберидзе.