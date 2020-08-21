facebook_pixel
    21 августа 2020, 21:34

    Загитова не попала в заявку на этапы Кубка России

    Кирилл Фролов

    Алина Загитова не стала заявляться на этапы Кубка России по фигурному катанию. Олимпийская чемпионка 2018 года определится с участием в соревнованиях после контрольных прокатов, заявил РИА «Новости» гендиректор национальной Федерации фигурного катания Александр Коган.
    Загитова не попала в заявку на этапы Кубка России

    Ранее сегодня федерация опубликовала списки участников на этапах Кубка России. Загитовой в перечне не оказалось.

    Коган уточнил, что в контрольных прокатах российской сборной спортсменка будет участвовать. Они пройдут 12–13 сентября в московском дворце спорта «Мегаспорт».

    Согласно регламенту, фигурист может участвовать в чемпионате страны при условии выступления хотя бы на двух этапах Кубка России. Сам чемпионат пройдет в декабре.

    В последний раз Загитова соревновалась в декабре 2019 года. Тогда в финале Гран-при она заняла последнее шестое место.

    Вскоре после этого фигуристка объявила о приостановке карьеры — отказе от участия в состязаниях до конца сезона. В начале лета 2020 года Загитова рассказала о начале тренировок в подмосковном Новогорске под руководством Этери Тутберидзе.

    Новости SMI.FM