Загитова вернулась к тренировкам после приостановки карьеры. Видео

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова возобновила тренировки. Видео с прокатом спортсменки появилось в ее Instagram.

На кадрах Загитова исполняет свой фирменный каскад из двух тройных прыжков лутц —риттбергер.

В декабре 2019 года фигуристка объявила о приостановке спортивной карьеры — отказе от участия в соревнованиях до конца сезона. После этого 17-летняя спортсменка исполнила главную роль в ледовом шоу «Спящая красавица: легенда двух королевств». Также она занимается подготовкой к ЕГЭ, рассказывала организатор шоу фигуристка Татьяна Навка.

Загитова представлена в трех номинациях премии Международного союза конькобежцев ISU Skating Awards: «Самый ценный фигурист», «Лучший костюм» и «Лучшая развлекательная программа», сообщается в ее Instagram.

«У меня есть все награды, и, может быть, получится завоевать этот приз», — говорила олимпийская чемпионка ТАСС.

Вручение наград пройдет 22 марта во время чемпионата мира в канадском Монреале.