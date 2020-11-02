«Зачем бежать, если можно летать»: Ибрагимович эффектно забил победный гол ударом через себя

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович эффектно забил мяч ударом через себя в выездном матче шестого тура чемпионата Италии против «Удинезе». Этот гол принес «Милану» победу.

Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «Милана». Эффектный удар шведский форвард нанес по воротам соперников на 83-й минуте. Ибрагимович первым оказался на мяче после рикошета от игрока «Удинезе» и пробил в падении через себя с вратарской линии мимо голкипера, забив гол. Видео удара было опубликовано в Twitter-аккаунте SS.

Для 39-летнего Златана Ибрагимовича это седьмой забитый мяч в четырех встречах серии А. Также на свой счет он записал одну результативную передачу.

Свой победный гол Ибрагимович позже прокомментировал на своей странице в Instagram. «Зачем бежать, если можно летать», — подписал швед фотографию, на которой запечатлен удар.

В сентябре стало известно, что «Милан» подписал соглашение со Златаном Ибрагимовичем, которое действует до 30 июня 2021 года. Футболист вернулся в «Милан» в январе 2020 года.

Златан Ибрагимович — один из самых титулованных футболистов мира. Швед становился чемпионом почти всех стран, за футбольные клубы которых он играл.